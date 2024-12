"Affitti sempre più esosi. Continua l’emergenza abitativa"

"L’affitto costa ai lucchesi un terzo del loro reddito: il peso delle locazioni sugli stipendi è aumentato, in città, del dieci per cento in un anno". Lo scrive in una nota il consigliere di opposizione Daniele Bianucci, sottolineando come Lucca non possa essere solo un contenitore di eventi che riassume i contenuti dell’iniziativa pubblica "Con l’emergenza abitativa a mille, il sostegno non può essere zero spaccato", organizzata dal gruppo consiliare Sinistra con Lucca-Sinistra civica ecologista.

Tra i relatori, l’assessora regionale al Welfare Serena Spinelli, il segretario del Sunia Cgil Stefano Cristiano, il giornalista Giulio Sensi, gli assessori alla casa di Capannori, Claudia Berti, Porcari alle Politiche, Michele Adorni, e quella al welfare di Altopascio Valentina Bernardini.

Tra gli altri interventi, quello del consigliere regionale Pd Valentina Mercanti, del presidente dell’associazione Sinistra con Maurizio Franceschi, di Francesco Fontana dello Spi Cgil e di Francesco Battistini della segreteria regionale del Pd.

"L’approfondimento sui numeri evidenzia una situazione drammatica in termini di emergenza abitativa – dice Bianucci – Sul nostro territorio, aumentano gli sfratti emessi e soprattutto quelli con richiesta di esecuzione. Ci si chiede come sia possibile la decisione dell’amministrazione comunale di azzerare il contributo affitto, che passa dal milione e 200mila euro del 2022 allo zero di quest’anno. Ci pare che questa Amministrazione comunale trascuri gli effetti dell’overtourism. Lo sviluppo economico è davvero positivo sul territorio, ma è evidente che la visione d’insieme oggi manca completamente".