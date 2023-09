Aeronautica, scuole in prima fila. Nel centenario omaggio a Del Prete

Nuovi appuntamenti in programma alla Mostra per il Centenario dell’Aeronautica Militare nella Cavallerizza di piazzale Verdi. Si inizia stamani alle 11 quando il fumettista Marco Trecalli presenterà ai ragazzi delle scuole medie due sue opere dedicate a temi aeronautici, insieme a un pilota dell’Aeronautica Militare. Domani sempre alle 11 si terrà per le scuole superiori un incontro con gli autori e attori dello spettacolo “L’ultimo volo dello Sparviero”, e con un pilota in servizio presso l’Aeronautica Militare. L’incontro sarà propedeutico allo spettacolo della sera, alle 21, quando il monologo de “L’ultimo volo dello Sparviero” sarà interpretato da Elisa Baio. Lo spettacolo porterà in scena la ricostruzione di una delle vicende più conosciute e drammatiche della storia dell’aviazione italiana e non solo: il 21 aprile del 1941, mentre in Europa e in Nord Africa infuria la guerra, dalla base italiana di Berka, in Libia, decolla un aereo da combattimento SM 79 Sparviero, ma presto scompare dai radar. I suoi resti e quelli di alcuni uomini del suo equipaggio verranno ritrovati vent’anni dopo, nel cuore del Sahara, a più di quattrocento chilometri dalla base. II testi sono di Antonio Zamberletti, la colonna sonora è di Daniele Cortese. L’ingresso allo spettacolo sarà gratuito fino a esaurimento posti.

Sabato 23 a cura della 46esima Brigata Aerea di Pisa arriverà alla Cavallerizza la postazione per illustrare l’attività Meteo, dove si avrà modo di percorrere i diversi stadi che un meteorologo dell’Aeronautica compie prima di emettere le previsioni. Alle 16.30, sempre alla Cavallerizza si terrà un Omaggio a Carlo del Prete, l’eroe lucchese, con interventi di Luigino Caliaro, Paolo Bottari Alessandra del Prete e Carlo Ferrarin. Modera Mario Federighi. A seguire, alle 17.30, sarà presentato il libro “Caccia dell’Aeronautica Militare dalle origini ai giorni nostri”, con l’intervento previsto dell’autore, il colonnello Stefano Cosci. Domenica 24 settembre sarà riproposta la postazione per illustrare l’attività Meteo e alle 17 si terrà una conferenza sul recupero e restauro degli aerei storici: interventi previsti di Federigo Federighi, Ermete Grillo, Pietro Belpane. Modera Mario Federighi.