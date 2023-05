Adolescenza e sessualità nell’era internet Confronto con lo scrittore Alberto Pellai

"Adolescenti e sessualità… non lasciamo che sia un algoritmo a decidere": è questo il tema dell’incontro in programma a Palazzo Ducale (Sala Mario Tobino), lunedì 22 maggio a partire dalle 17, organizzato dalla Provincia assieme alle associazioni Centro Donna odv e Maschile Plurale di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’incontro sarà aperto da Maria Teresa Leone, consulente esperta per le Pari opportunità della Provincia e vedrà come ospite lo psicoterapeuta dell’età evolutiva, Alberto Pellai (nella foto), autore del libro “Tutto troppo presto – L’educazione sessuale dei nostri figli nell’era di internet“, che parlerà del suo volume con Maria Grazia Vittonatto del Centro Donna e con Antonio Ronco dell’associazione lucchese Maschile Plurale. Importanti sia per gli adolescenti, sia per educatori e famiglie i temi al centro del dibattito e del libro: si parlerà, infatti, di quegli argomenti che sono sempre più di attualità, quali il sexting, la pornografia online, la sessualizzazione precoce, ai quali i giovanissimi si avvicinano facilmente mediante l’uso della tecnologia, facendosi un’idea distorta della sessualità. Si parlerà anche dei rischi e degli strumenti per proteggersi.