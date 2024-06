Addio all’ex medico di famiglia Aldo Sargentini: domani i funerali

Si è spento all’età di 75 anni Aldo Sargentini (nella foto), ex medico di famiglia di Sant’Anna e Cerasomma dove aveva esercitato per oltre quarant’anni. Il dottor Sargentini è deceduto all’ospedale San Luca per il riaggravarsi di una patologia. Medico molto stimato per le doti professionali e umane, era andato in pensione nel 2018, ma continuava ad esercitare anche per la grande fiducia che gli ex pazienti riponevano in lui.

Lascia nel dolore la moglie Vanna, il figlio Frediano con la nuora Federica e l’amato nipote Aldo, che ha preso il nome dei nonni (anche il nonno materno, deceduto nel 2020 si chiamava Aldo).

I funerali si terranno domani alle ore 15.30 nella chiesa di Sant’Anna. I familiari ringraziano tutto il personale dell’ospedale San Luca (dove il dottor Sargentini aveva molti amici) per le cure e le attenzioni prestate fino all’ultimo. Alla famiglia le condoglianze anche della nostra redazione.