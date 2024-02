Addio agli Amici del Cuore. L’associazione chiude: "Grazie per l’impegno"

Con la fine del 2023 ha chiuso i battenti l’associazione "Gli Amici del Cuore" della Valle del Serchio, particolarmente attiva sul territorio e fondata il 26 febbraio del 1992. La notizia ha colpito molto le comunità che negli ultimi tre decenni e oltre hanno sentito la forte vicinanza alle problematiche sanitarie cardiache prese in carico dagli associati e usufruito della tante iniziative volte a sensibilizzare sul tema. A darne notizia è l’amministrazione comunale di Gallicano che esprime tutto il dispiacere per l’inattesa decisione.

"Il gruppo de “Gli Amici del Cuore“ hanno organizzato moltissime iniziative e attivato altrettante collaborazioni su tutto il territorio della Valle, coinvolgendo spesso Gallicano - comunicano dall’amministrazione guidata dal sindaco David Saisi -. Oltre ad avere direttamente o indirettamente collaborato all’istallazione di numerosi defibrillatori salvavita, infatti, si sono fatti promotori di mostre incentrate sulla sensibilizzazione dell’approccio al tema, organizzato corsi di primo soccorso insieme alla Confraternita di Misericordia, messo in campo raccolte fondi per sostenere iniziative divulgative, tra le tante altre proposte".

"L’Associazione, ponendo l’accento sull’importanza della prevenzione per le malattie cardiovascolari, ha portato l’educazione alla salute nelle scuole, nei campi da calcio e perfino nelle cucine, sostenendo corsi specifici finalizzati all’educazione della corretta alimentazione. Importantissima poi - prosegue la nota dell’amministrazione del comune di Gallicano - anche l’attività di riabilitazione per cardiopatici a basso rischio sia per la prevenzione sia per il mantenimento e la stabilizzazione dello stato di salute, portata avanti per decenni. E’ principalmente per tutti questi motivi che la nostra amministrazione ha appreso la notizia dello scioglimento dell’Associazione con profondo rammarico e coglie questa occasione, seppure sconfortante, per ringraziare i soci del grande lavoro svolto, auspicando che il loro testimone, con tutta l’esperienza e la passione, possa essere raccolto per dare continuità al percorso intrapreso".

Gli amici del Cuore nacquero come supporto del reparto di Cardiologia che fu aperto nel 1991 all’Ospedale San Francesco di Barga.

Fiorella Corti