Addio ad Alfreda Mancini. Confcommercio saluta l’indimenticabile “Jolly“

1Confcommercio ha appreso con profonda commozione la notizia della scomparsa di Alfreda Mancini, per tutti “Jolly”, avvenuta il giorno di Natale all’età di 72 anni. "Dipendente fin dagli anni Settanta dell’associazione, da pochi anni era andata in pensione: componente storica dell’ufficio fiscale di Confcommercio, era specializzata in controlli e redazione dei bilanci delle contabilità ordinarie. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla e lavorare con lei, e che la ricordano come una persona e una lavoratrice sempre disponibile con tutti, colleghi e clienti. Da parte del presidente Ademaro Cordoni e del direttore Sara Giovannini, a nome dell’intera struttura di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, le più sentite condoglianze e l’abbraccio affettuoso alla famiglia dell’amica “Jolly”".