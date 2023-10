Addio a Sandro Cittadini storico commerciante

Oggi alle 15, in Duomo a Castelnuovo, si svolgerà il funerale di Sandro Cittadini, storico commerciante castelnuovese nel settore dell’abbigliamento, molto conosciuto in tutta la Valle e, insieme alla moglie Grazia Giorgetti, fondatore e conduttore del noto negozio “Sandro“ all’inizio di via Fulvio Testi nei pressi del Duomo.

Un marchio diventato simbolo di eleganza, fra tradizione e innovazione. Aveva 87 anni e alla fine il suo pur forte fisico ha dovuto cedere ad una lunga e inesorabile malattia.

"La comunità di Castelnuovo Garfagnana - commenta il presidente del consiglio comunale Francolino Bondi - commossa e rattristata dalla sua scomparsa, si stringe con affetto ai suoi cari. Alla famiglia Cittadini-Giorgetti le più vive e sentite condoglianze". Sandro lascia nel dolore la moglie Grazia, il figlio Francesco, la nuora Barbara e il nipote Nicola, la sorella Maria Luisa e tutti gli altri parenti e amici.

In gioventù Sandro Cittadini era stato un buon pilota, precursore delle corse automobilistiche di velocità in salita, molto diffuse e in voga intorno agli anni ‘60 fino alla fine del secolo scorso. Parlando con lui, anche in questi ultimi anni, spesso ricordava quelle competizioni domenicali.

Personalmente, ricordo un suo racconto della gara di velocità in salita Fornaci-Barga, via Loppia, che aveva vinto con l’allora Fiat 600 Abarth. Erano gli anni anche di una sana competizione sportiva con altri piloti castelnuovesi, a cominciare da Gigi Aquilini.

Un grave lutto che è venuto a colpire la famiglia a pochi giorni dall’inaugurazione dei nuovi locali gestiti dal figlio Francesco e dalla moglie Barbara sempre in via Fulvio Testi.

Questi ultimi anni la vita di Sandro e di sua moglie Grazia sono trascorsi anche nel doloroso ricordo della prematura scomparsa nel giugno del 2019 del figlio Mario, all’età di 54 anni, insegnante di Educazione Fisica nelle Scuole Superiori di Barga e Castelnuovo. Alla famiglia Cittadini-Giorgetti, giungano le più sentite condoglianze anche da parte della redazione de La Nazione di Lucca.

Dino Magistrelli