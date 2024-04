Addio a Maria Pacini Fazzi. Oggi la cerimonia in Santa Maria Bianca. I messaggi della città

Si tengono oggi alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Bianca i funerali di Maria Pacini Fazzi, la “signora dell’editoria“ scomparsa all’età di 93 anni. E proseguono i messaggi di ricordo e di cordoglio della città per una donna imprenditrice che ha indubbiamente lasciato il segno.

Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Maria Pacini Fazzi. “Una figura di riferimento – ha commentato il presidente Marcello Bertocchini – nel panorama culturale del territorio e non solo, che in decenni di attività ha saputo imprimere una linea editoriale originale, in cui il ‘racconto’ di Lucca e delle sue terre si è di volta in volta incrociato e integrato con incursioni nell’attualità, spesso anticipando, con intuizione e coraggio, temi che a breve avrebbero avuto un risalto a livello nazionale”. Ai figli e a tutta la famiglia, va il sincero cordoglio del presidente e di tutto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, della quale Maria Pacini Fazzi è stata membro dell’Assemblea dei soci per dieci anni, dal 2013 al 2023.

"E’ con grande stupore – sottolinea Confartigianato – che abbiamo appreso della scomparsa della sig.ra Maria Pacini Fazzi figura di spicco della società lucchese nonché imprenditrice di successo al timone della casa editrice che porta il suo nome. La sua dipartita ci lascia disorientati perché la sigbora Maria Pacini Fazzi era non solo donna di grande cultura, ma anche persona di buon senso alla quale molte volte ci si rivolgeva anche per un consiglio e che nel tuo immaginario non pensi che un giorno se ne debba andare. Confartigianato Imprese Lucca non potrà mai dimenticare questa signora fino a qualche anno fa sempre presente nel suo ufficio, prima in via dell’Angelo Custode, poi in via S. Andrea, che con gentilezza e affabilità sapeva consigliarti il libro giusto da leggere o da regalare. Alla famiglia ed in particolare ai figli Pietro e Francesca vadano le più sentite condoglianze del Presidente, del Direttore e di tutta la Confartigianato di Lucca".

Anche l’associazione per la Sagra Musicale Lucchese, scrive il presidente avvocato Giuseppe Conoscenti, "partecipa al dolore della famiglia e dell’intera comunità lucchese per la perdita di una grande imprenditrice, ma anche di una grande donna il cui contributo alla cultura cittadina è fra i più significativi degli ultimi decenni".

La FIDAPA BPW di Lucca "partecipa la scomparsa della propria Socia Fondatrice e per lunghi anni Socia Onoraria".

E la Fondazione Giuseppe Pera "si stringe con affetto e gratitudine alla famiglia Fazzi per la scomparsa di Maria Pacini Fazzi, creatrice della omonima casa editrice con la quale, da anni, grazie anche al grande lavoro di Francesca, ha rapporti di collaborazione, confronto e lavoro. Una figura, quella di Maria Pacini Fazzi, di grande spessore umano, morale e culturale".

"Maria Pacini Fazzi – sottolinea

sottolinea Alberto Baccini, presidente provinciale Italia Viva Lucca – è stata una imprenditrice e un intellettuale di grande valore, apprezzata e amata da tutti noi lucchesi. Gli amici di Italia Viva ne ricordano la vivida figura di donna impegnata e attenta per Lucca e per i suoi cittadini. Sit tibi terra levis".