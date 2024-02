Addio a Marco Sabattini. Il rock perde ‘Trash’

Per tutti era Trash, il più utilizzato dei soprannomi coi quali, per anni, era uso esibirsi in qualità di valente poli-strumentista, alle prese con chitarra, basso, mandola, sassofono e voce: Marco Sabattini, 54 anni, di Collodi, è venuto a mmancare ieri presso l’ospedale di Pistoia, dove era ricoverato da domenica scorsa, a seguito di un improvviso episodio di emorragia cerebrale. Musicista, cantante, performer, tecnico del suono, agitatore culturale, attivista politico, “Trash“ è stato, per trent’anni, una delle figure più eclettiche e attive della scena musicale locale, e non solo, unendo disponibilità umana, grande competenza e un argutissimo, mai banale né gratuito, senso dell’umorismo. Tra le sue opere più famose realizzazioni, sotto lo pseudonimo di Doktor Zero aka Trash, la canzone “Il valzer delle lucchesi“, pubblicata all’interno della compilation Lucca Calling, del 2005. Le esequie domani, alle 15 alla Chiesa di Collodi.