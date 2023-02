Addio a Gianfranco Pachetti, anima del Rotary

Lutto in città per la scomparsa di Gianfranco Pachetti, storico farmacista titolare dell’omonima farmacia di via di Tiglio, morto ieri a 87 anni proprio nel giorno del suo compleanno. Lascia i figli Gualtiero e Alessandro, che hanno raccolto l’eredità delle sue grandi passioni, quella della professione di farmacista (era titolare dell’omonima farmacia in Via di Tiglio) e quella dell’affezione al Rotary Club per il quale è stato il primo Governatore del distretto 2071 e oltre che Presidente del Rotary club di Lucca, promotore della nascita del Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca. I due figli proprio quest’anno sono presidenti, Gualtiero del Club di Lucca e Alessandro del nuovo Club Giacomo Puccini oltre che co-segretario distrettuale. Uomo di grande generosità e amato da tutti lascia con Alessandro e Gualtiero, le nuore Cristina e Laura e gli amati nipoti Edoardo e Ludovica.

Gianfranco Pachetti, socio RotaryClub dal 1985, era stato presidente del Rotary Lucca nel 200102 dopo aver ricoperto per sei anni l’incarico di Segretario del Club. Numerosi i messaggi di cordoglio. Il direttivo del Rotary Club di Lucca si unisce al dolore del presidente per la scomparsa del padre, “ricordandone – sottolinea in una nota – le non comuni doti umane e professionali, unitamente alla grande disponibilità e all’attaccamento ai valori e ai principi rotariani“. Il funerale oggi alle 15 nella chiesa di Sant’Anna.