Addio a Fernando Turri. Il fondatore de “La Lanterna“ è scomparso all’età di 79 anni

Oggi, alle 15.30, nel Duomo di Castelnuovo, avrà luogo il funerale di Fernando Turri, 79 anni, noto imprenditore nel settore alberghiero e della ristorazione, fondatore 40 anni fa del noto complesso de “La Lanterna“ sul Piano Pieve, conosciuto a livello provinciale e regionale e sicuramente uno degli alberghi - ristoranti più moderni e attrezzati della Valle del Serchio. Un personaggio che, come si suole dire, si era fatto da solo, inizialmente con la collaborazione del socio della prima ora Adelmo Bravi e poi da sempre della sua famiglia, con la moglie Silvia Pioli e i figli Federico e Federica.

Ieri sera tante persone hanno preso parte alla recita del Rosario per l’abitazione della famiglia Turri un via Bartali. Fernando Turri, classe 1945, nativo di Torrite di Castelnuovo, giovanissimo era stato cameriere a Milano, poi a soli 21 anni si era messo in proprio, prendendo in affitto la pensione “La Lanterna“ nel rione La Madonna, di proprietà di Maria Antonietta Bertoi in Mannelli, insieme all’amico e socio dal 1966 al 2001, Adelmo Bravi. "I primi importanti clienti - raccontava in una intervista a La Nazione - furono i dipendenti dell’Ente Maremma con le famiglie e gli addetti alla costruzione della centrale di Pontecosi. Poi allestimmo un capannone per ospitare fino a 140 persone, coperto a paglia, nel retro della pensione, per i banchetti di matrimonio. Il primo fu nel 1967 e la famiglia della sposa fornì anche diverse galline da cucinare. Il primo pensiero va a mia moglie senza la quale avrei fatto poco e nulla, poi mamma Gemma fino a che ha potuto, lo chef Siliano Cheloni, che seppe dare un forte impulso, e tutti gli altri collaboratori, fino ad oggi".

Il sogno di Fernando rimaneva, però, quello di avere un ristorante di proprietà e avere spazio per allestire i pranzi di matrimonio con molti invitati e nel 1978 tale sogno cominciò a trasformarsi in realtà, quando, insieme al socio, acquistò un terreno sul Piano Pieve per circa 6mila metri quadrati.

I lavori furono eseguiti tra il 1983 e il 1984, su progetto degli architetti Biagioni e Giovannetti. L’inaugurazione si tenne nel 1984. L’apertura effettiva per Pasqua con 350 clienti e il giorno dopo subito due matrimoni. Il sogno di Fernando si era realizzato. Alla famiglia Turri le condoglianze de La Nazione.

Dino Magistrelli