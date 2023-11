Addio a Enrico Ragghianti ex capo di gabinetto e dirigente

Numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa, all’età di 81 anni, di Enrico Ragghianti. Già ex capo di gabinetto dell’allora sindaco Giulio Lazzarini e poi dirigente all’ufficio commercio in Comune, fu a lungo anche direttore del mercato ortofrutticolo ai Macelli. Socio del Lions club Lucca Host, Ragghianti si era laureato nel 1968 in Scienze agrarie a Pisa. Tra i ruoli rivestiti anche quelli di segretario dell’Associazione Musicale Lucchese, consigliere dell’allora Opera delle Mura, vicepresidente provinciale di Confesercenti e consigliere della Zecca di Lucca. Le esequie si terranno domani alle ore 10.10 nella cappella dell’obitorio. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della redazione de La Nazione.

C.C.