Addetto assistenza utenti e impiegato amministrativo

1 addetto/a all’assistenza agli utenti. Facilitatore/trice nell’individuazione delle esigenze dei singoli cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali e di Internet, nel fornire supporto ed orientamento attraverso vari strumenti. Gradita frequenza a corsi professionali o di aggiornamento nell’ambito della figura richiesta. Richieste buone competenze informatiche e digitali riferite alle aree del framework DigComp 2.1 e 2.2, livello di padronanza B1 del framework DigCompEdu. Email: [email protected]. 1 impiegato amministrativo per tenuta contabilità. Richiesta esperienza di alcuni anni nella mansione. Lavoro per sostituzione maternità da 6 a 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Sede di lavoro: Lucca. Richiesto diploma di ragioneria o laurea in economia e commercio, conoscenza pacchetto office, internet, AS400, posta elettronica, teams. Email: [email protected].