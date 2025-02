Addetti conduzione mezzi per Sistema Ambiente

Addetti conduzione mezzi. Sistema Ambiente (www.sistemaambientelucca.it), azienda mista pubblico-privata che fa parte di Lucca Holding e che opera prevalentemente nell’ambito della raccolta e smaltimento dei rifiuti, indice un bando di selezione per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, con inquadramento contrattuale corrispondente al livello 3 B Addetto Area Conduzione con obbligo di Patente C + CQC in corso di validità, del vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Servizi Ambientali/Utilitalia.

L’azienda si riserva la possibilità di convertire il rapporto di lavoro da determinato a indeterminato, la graduatoria avrà validità di due anni, prorogabile. E richiesta la patente C o superiore e la Carta di Qualificazione del Conducente, in corso di validità.

Le domande dovranno pervenire entro il 12 marzo 2025 con una pec al seguente indirizzo: [email protected]