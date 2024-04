Aci Lucca fa il record e sfonda il tetto dei ventimila soci

Aci Lucca chiude al top il 2023. Nell’annuale assemblea dei soci, che si è tenuta ieri nella sede di via Catalani, alla presenza dei componenti del Consiglio Direttivo dell’Ente, del direttore, dei delegati e degli Agenti Sara, è stato presentato il rendiconto dello scorso anno: crescono i soci, cresce la fidelizzazione e si rafforza, di conseguenza, il legame con il territorio. Un 2023 molto positivo che vede Aci Lucca sfondare il tetto dei 20000 soci e raggiungere i 21.366 associati (+2,23% rispetto all’anno precedente). Da sottolineare un altro importante risultato: il club lucchese si attesta infatti in prima posizione in Italia per numero di soci fidelizzati, con l’importante percentuale del 70,7% di associati che rinnovano in automatico la tessera: un exploit, rispetto alla media nazionale che si attesta al 26,5%. Soddisfatti il presidente Luca Gelli e il direttore Luca Sangiorgio.