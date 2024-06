Academy Porcari, siglata l’intesa con la Viola. Sarà Centro Formazione della Fiorentina

L’Academy Porcari diventa Centro Formazione della Fiorentina. Siglato l’accordo tra la massima espressione del calcio regionale e i Wolves bianconeri del presidente Stefano Silla. Allo stadio comunale "Daniele Giusfredi" di Porcari è stato ufficializzato l’accordo di affiliazione tra i gigliati e la locale società che diventerà Centro di Formazione Fiorentina a tutti gli effetti.

Per la società viola era presente Paolo Prioglio, uno dei tre tecnici che seguiranno da vicino il progetto con le squadre affiliate, che attualmente sono nove: sette in toscana (Fucecchio, Venturina, Affrico, Olmoponte, Monteserra, San Miniato di Siena e, appunto, Academy Porcari) e due fuori Regione, una nel Lazio (Queens Roma) e una nel Friuli Venezia Giulia (Sanvitese).

"Siamo molto contenti di rafforzare il rapporto tra queste due società - dichiara Prioglio - Porcari è una realtà che potrà essere un nostro prolungamento nel territorio di Lucca. La cosa che andremo maggiormente a richiedere e ciò su cui il Responsabile Progetto Affiliate Fiorentina Luigi Del Sordo punterà di più è sicuramente il lavoro in campo, per poter ridurre il tempo di adattamento se volessimo portare poi un ragazzo da noi a Firenze". Collante tra la Fiorentina e l’Academy Porcari sarà, a partire da lunedì 1 luglio, Andrea Giannetti, responsabile tecnico della Scuola Calcio dell’Academy Porcari le cui squadre, dalla categoria Allievi fino alla Scuola Calcio, vestiranno i colori viola, con lo sponsor tecnico Kappa.

Grande orgoglio e notevole soddisfazione per il presidente bianconero Stefano Silla per aver fatto diventare la sua Società Centro di Formazione Ufficiale della Fiorentina, sintomo di un ottimo lavoro svolto negli anni che, non per caso, ha portato la società viola a scegliere Porcari. Il Tau Altopascio è affiliato all’Inter, Porcari alla Fiorentina, il futuro è questo.

Massimo Stefanini