“Abbiamo riparato al silenzio di San Martino“

La curiosità è tanta: perché un camion con sei campane? Il motivo di questa scelta lo spiega il vicepresidente dei "Campanari lucchesi" Andrea Giampaoli: "Da anni il campanile della Cattedrale di San Martino è silente, in seguito a lavori di restauro che non hanno interessato le antiche campane. La configurazione attuale della cella campanaria, da evidenziare le condizioni dei supporti in legno, non permette il suono in movimento o “a battaglio” delle campane. Ci auguriamo in futuro di poter dialogare e collaborare con gli enti preposti per una riqualificazione di questo complesso". Il suono delle campane in piazza San Martino assume un ulteriore significato per l’Associazione: "Un segno tangibile della presenza di volontari che contribuiscono a custodire un patrimonio storico, culturale e umano da riscoprire".

Sarà un gruppo di 6 campanari delle principali associazioni di Bologna a suonare sul castello mobile, dando anche alcune dimostrazioni dell’antico suono tradizionale bolognese. Si prevede che partecipino all’intera iniziativa circa 25 suonatori, distribuiti tra i gruppi lucchesi e gli ospiti emiliani. Il servizio campanario della Solennità dell’Esaltazione della Santa Croce prevede: alle ore 12 di venerdì 13 verrà eseguito l’Angelus Solenne della Vigilia dal campanile della chiesa di San Tommaso in Pelleria; nell’ora che precede la tradizionale Luminara verranno eseguiti 3 doppi lucchesi con le antiche campane della Basilica di S.Frediano mentre per la Santa Croce il castello mobile dell’Associazione di Bologna suonerà anche per la celebrazione delle 10.30 di sabato.

L.S.