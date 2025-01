Abbattere la burocrazia. L’ordinanza

Un calcio alla burocrazia. Un documento unico per ogni tipologia di intervento, anziché una ridda di singoli provvedimenti per modificare la circolazione in base ai cantieri stradali urgenti o situazioni di emergenza o che richiedono di agire per la sicurezza, nell’ambito della sistemazione di strade, vie, piazze. Il Comune di Capannori (in foto il sindaco Giordano Del Chiaro) precursore in questo senso con l’ordinanza numero 25, poiché dal 20 gennaio al 31 dicembre 2025, se ci sarà da eseguire lavori di manutenzione a seguito di situazioni particolari verificatesi in maniera imprevista, con il carattere di urgenza, la regolamentazione sarà già pronta. In un certo senso la ...madre di tutte le ordinanze. Su tutte le strade e piazze del territorio comunale, in base alla necessità e/o alla tipologia di lavoro da eseguire con urgenza, è già prevista l’istituzione di divieto di transito o il senso unico alternato, o il senso unico di marcia o, a seconda dei casi, il restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione coatta, per un tempo massimo di non oltre le 48 ore o le 72 se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi.

Ovviamente in loco ci saranno segnali adeguati e tutte le deroghe previste, ad esempio, per i mezzi di soccorso. Tutto ciò laddove si ravvisi la comprovata esigenza di emissione di ordinanza per l’esecuzione di lavori di particolare urgenza (di manutenzione, di riparazione, di segnalazione) o per far fronte a situazioni di emergenza di Protezione Civile), su tutto il territorio comunale, da effettuarsi con personale dipendente del Comune di Capannori o con ditte appositamente incaricate dallo stesso. Verrà valutata l’esigenza di tutelare la pubblica incolumità, come una delle priorità.

Ma.Ste.