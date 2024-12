“Abbandonati al degrado“. La protesta dei cittadini

Con le luci e i colori del periodo, il grigiore risalta e si nota ancora di più. Ma il fattore estetico, pur importante, si coniuga con la sicurezza del luogo. Protesta dei cittadini che abitano in via della Libertà a Capannori, nella zona vicina all’incrocio con la Romana. "Mentre ovunque si cerca di addobbare e abbellire le strade per il Natale – dichiarano i residenti - qui siamo completamente abbandonati nel degrado più totale. Abbiamo alle porte di casa un cantiere che va avanti a singhiozzi ormai da anni e che sembrava essersi finalmente sbloccato nel mese di settembre.

Purtroppo, però, da una quarantina di giorni è di nuovo tutto fermo e noi purtroppo siamo costretti a vivere di nuovo nel disagio, con la strada spaccata e lasciata a metà, con ferri sporgenti pericolosamente e cartelli cadenti che potrebbero avere effetti deleteri sull’incolumità personale e per di più tutto ciò su un incrocio pericoloso. Per non parlare poi – concludono i cittadini - di una parte del parcheggio che è ormai inutilmente occupata da sabbia e cartelli abbandonati che privano alcuni posti che sarebbero stati utili per la sosta. Questo rende ancora più disagiata e desolata la zona. I lavori si sono fermati da un giorno all’altro e non si è visto più nessuno. Non sappiamo niente. A questo punto cominciamo a pensare che il Comune si sia dimenticato di questa opera e ci chiediamo quanti altri mesi o anni dovranno passare prima che si concluda questo cantiere infinito. Noi non ne possiamo davvero più. Qualcuno intervenga e ci faccia sapere". Ma.Ste.