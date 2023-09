A tutto vintage. Ultimo giorno con “Vinokilo“

Ultimo giorno con l’appuntamento del vintage al chilo, ospitato al Real Collegio di Lucca e con una partnership insolita. È tornato ieri, per la terza volta nella nostra città, Vinokilo l’evento pop-up organizzato in alcune città europee in piccole iniziative di grande richiamo. Per gli amanti del vintage, fino ad oggi lo shopping sostenibile di qualità è disponibile con ingresso su prenotazione al costo di 3 euro, nel chiostro del Real Collegio.

Dov’è la particolarità? Vendere durante questi eventi gli abiti “un tanto al chilo“, ovvero si paga un tot al chilo di quello che si acquista. Già, perché come suggerisce il nome, con VinoKilo acquistate abiti “al chilo“, e non abiti qualunque, ma pezzi vintage e unici. Dai cappotti ai jeans, camicie e felpe, stand di moda vintage su ogni lato con bilance annesse, per riuscire a monitorare il peso di quello che vogliamo acquistare. Capi usati, di seconda mano ai quali si dà nuova vita, senza pesare sull’ambiente.

Per il secondo anno il VinoKilo a Lucca ha una partnership particolare: Ambrosia Gin, una realtà nuova e locale dedita a limitare l’impatto sull’ambiente. Il banco di Ambrosia è proprio all’ingresso dove i visitatori dell’evento potranno degustare gin e altre specialità della Distilleria Indie. Questa azienda, proprio come l’evento vintage, è a impatto zero, completamente ecosostenibile, impegnata a sostenersi anche grazie alla piantumazione di alberi, e forse è proprio per questo che VinoKilo vuole portarla non solo all’evento di Lucca, ma mantenerla come partner per gli eventi italiani, perché sposano la stessa causa per l’ambiente.

Il pop-up resta aperto fino alla sera di oggi, abbassando per il terzo giorno il prezzo al chilo. Nella settimana della sostenibilità un modo dunque per promuovere lo shopping sostenibile.

Rebecca Graziano