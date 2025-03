A tutto Debussy. Cominati al piano è la stagione Aml

Elegante e raffinato. Sono gli aggettivi che più spesso vengono accostati al nome di Roberto Cominati, ricercato pianista napoletano, vincitore nel 1993 del prestigioso Concorso “Busoni” di Bolzano. Domani alle 17.30 all’Auditorium del Conservatorio “Boccherini”, chiuderà questa prima parte della Stagione dei concerti dell’Associazione Musicale Lucchese con un recital tutto dedicato al pianoforte e alla musica di Claude Debussy.

Dopo i premi prestigiosi (oltre al “Busoni” ha vinto il Concorso “Casella” e nel 1999 ha ottenuto il Prix Jacques Stehman del pubblico della RTFB e della TV5 France, nell’ambito del Concours Reine Elisabeth di Bruxelles), Cominati ha intrapreso una carriera di assoluto livello, sempre privilegiando orchestre e direttori di rango e repertori stimolanti, che lo hanno portato a essere ospite del Festival di Salisburgo e a esibirsi più volte con i Berliner Symphoniker. Per il concerto dell’Aml, come accennato, presenterà un programma interamente dedicato a Debussy. In apertura i celeberrimi Préludes. Quindi Deux Arabesquesx, di chiara impronta bachiana e, a seguire, la Suite bergamasque, L 75 con il famoso movimento Claire de lune. In chiusura la verve di Masques, L105, il carattere romantico di Ballade slave e, infine, L’isle joyeuse, L 106, pezzo forse ispirato dal quadro di Watteau L’embarquement pour Cythère.

Biglietti: intero €12; ridotto €8 (per soci AML, enti convenzionati e gruppi con min. 5 persone); ordini professionali convenzionati €7; studenti universitari e di conservatorio €5; under 14 €2. I biglietti sono acquistabili in loco prima del concerto o sul circuito Vivaticket.

