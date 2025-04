A suon di note. Lucca Classica. Music Festival

Il Lucca Classica Music Festival che inizia mercoledì 23 aprile è anche frutto di un accurato e prezioso lavoro di squadra con varie realtà della città e non solo. La collaborazione tra Lucca Classica e il Conservatorio “L. Boccherini” è attiva fin dalla prima edizione del festival, nel 2015. Per questa edizione, all’Orchestra del Boccherini è affidato il concerto inaugurale di mercoledì 23 aprile, alle 21:15 in San Francesco. Diretta da Valerio Galli, eseguirà La musica notturna delle strade di Madrid di Luigi Boccherini e Pulcinella, suite da concerto di Igor Stravinskij che con la sua tarantella dà un segno del percorso sulla musica popolare che culminerà con l’orchestra e i ballerini della Notte della Taranta. In programma quella sera anche l’omaggio a Luciano Berio con l’esecuzione di Folk Songs e Sequenza III per voce, con il soprano Laura Catrani, una delle voci di riferimento per la musica di Berio. Il programma della serata sarà presentato da Oreste Bossini e il concerto sarà preceduto da una breve conversazione con Beppe Vessicchio. Il coro e l’Ensemble strumentale del Conservatorio, diretti da Sara Matteucci, saranno protagonisti il 24 aprile alle 19 in San Martino di un concerto dedicato ai due rappresentanti dell’ultima grande dinastia musicale lucchese, quella dei Luporini. Verranno eseguiti il Mottetto per la Santa Croce, versione autografa per coro e organo, di Gaetano Luporini e il Mottetto per la Santa Croce, di Gaetano Giani-Luporini. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Centro Studi Gaetano Giani-Luporini e sarà introdotto da Giovanna Morelli e Paolo Giorgi.

Anche gli allievi del Master universitario MAI (Musica Applicata all’Immagine) contribuiscono al festival con uno straordinario appuntamento in cui le immagini mozzafiato della scalata alla vetta del Khan Tengri da parte dell’alpinista Riccardo Bergamini saranno accompagnate da composizioni in prima esecuzione assoluta. L’appuntamento è per venerdì 25 aprile alle 16 all’auditorium del Conservatorio. Il programma completo è su www.luccaclassica.it; i biglietti sono in vendita su Vivaticket e alla biglietteria in Chiasso Barletti 14.