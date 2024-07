A San Ginese l’omaggio a Vivaldi con l’Orchestra della Francigena

Per il Francigena International Festival, uno straordinario concerto di musica classica domani alle 21.15 alla Chiesa di San Ginese di Compito, in collaborazione con il Comune di Capannori che lo ha inserito nel cartellone del Festival delle Pievi. Un momento sicuramente di grande richiamo per il territorio.

L’evento celebrerà le magnifiche composizioni di Antonio Vivaldi, interpretate dall’acclamata Orchestra della Francigena, sotto la direzione della talentuosa Rosella Isola.

La serata sarà arricchita dalla presenza di solisti di eccezione: la violinista Benedetta Mignani e i violoncellisti Aaron Daci e Giovanni Fontana, il cui virtuosismo promette di incantare il pubblico. Il ruolo di primo violino sarà ricoperto dal rinomato Marcello D’Angelo. L’ingresso è gratuito.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni è possibile visitare il sito ufficiale del Francigena International Arts Festival o contattare la segreteria dell’Accademia Geminiani al numero 0583.269173.

Ma. Ste.