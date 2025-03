A portata di bambino. Educazione stradale

Al via i corsi di educazione stradale, da parte degli agenti della polizia municipale di Capannori, nelle scuole dell’infanzia e primarie, coinvolti 800 bambini, 620 degli asili, quasi 200 quelli delle elementari. Per i bambini più piccoli (dai 3 ai 5 anni) delle scuole dell’infanzia le lezioni di educazione stradale volte a far conoscere loro il ruolo della polizia municipale, l’ambiente stradale, quindi i marciapiedi, il semaforo, come camminare e attraversare la strada in sicurezza (con adulti) e l’importanza dell’autoassicurazione (seggiolino e cinture, caschetto, giubbino ad alta visibilità) sono realizzati anche con l’ausilio di cartoni animati.

Saranno insegnati il significato dei cartelli e della segnaletica stradale, l’importanza dell’utilizzo delle cinture di sicurezza e quali sono i comportamenti corretti che pedoni e ciclisti devono tenere. Anche in questo caso verrà utilizzato materiale multimediale.

"Abbiamo deciso di potenziare i corsi di educazione stradale nelle scuole, perché riteniamo importante avviare sempre più anche i bambini più piccoli a diventare utenti sicuri e consapevoli del sistema stradale, favorendo lo sviluppo della loro sicurezza, aiutandoli a conoscere le regole di base – spiegano l’assessora alle politiche educative, Silvia Sarti e l’assessore alla polizia municipale Davide Del Carlo - l’educazione stradale è infatti uno strumento molto importante per garantire la sicurezza di tutti coloro che transitano sulla strada, dal pedone al ciclista, dall’automobilista a chi guida moto e motorini. Riteniamo fondamentale sensibilizzare al rispetto delle regole, soprattutto i più piccoli, che sono i futuri utenti della strada".

Partecipano le scuole dell’infanzia di Capannori, Marlia, Colognora, Lammari, Lunata, Camigliano, e Lappato, e le primarie di Lammari, Camigliano, Gragnano, Segromigno in Monte e San Colombano.

Massimo Stefanini