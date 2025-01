A palazzo Ducale ‘I Giusti tra le Nazioni’

Prendono il via oggi le iniziative organizzate da Provincia, Scuola per la pace e l’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea per il Giorno della Memoria 2025. Apre la mostra ‘I Giusti tra le Nazioni’ allestita in Sala Accademia a palazzo Ducale. Curata dall’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme e presentata in Italia dall’associazione Figli della Shoah, rende omaggio a coloro che si prodigarono attivamente per prestare assistenza agli ebrei e per salvare la loro vita.

Le scuole del territorio possono visitarla, prenotando la visita, mentre la mostra (aperta fino al 26 febbraio) sarà aperta lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e questo fine settimana, il 25 e 25 gennaio, è stata organizzata un’apertura straordinaria dalle 15 alle 18.

Sempre oggi, per la prima giornata di eventi, Palazzo Ducale ospiterà la mattina un incontro riservato alle scuole secondarie di secondo grado sul tema ‘Il Giusto nel pensiero ebraico’, mentre, nel pomeriggio, con inizio alle 17, nella Sala del Trono, si parlerà di Fratel Arturo Paoli. L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, è stato organizzato in collaborazione con l’associazione Amici di Fratel Arturo Paoli e con il Fondo documentazione Arturo Paoli e analizzerà la figura di Paoli sotto diversi aspetti: Emmanuel Pesi (Isrec Lucca) parlerà di ‘Cosa vuol dire essere Giusti? Le scelte degli Oblati e altre storie contemporanee’, introducendo così l’argomento, mentre Antonio Ronco (Mce Lucca) tratterà l’argomento ‘Fratel Arturo Paoli e la giustizia sociale’.

Informazioni e prenotazioni 0583/417481 o [email protected].