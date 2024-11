A Orientando otto workshop formativi. Con il prof Lavenia si sonda il futuro

Durante le tre giornate di Orientando al Real Collegio (15-17 novembre), un intero giorno, quello di sabato, sarà dedicato a una serie di laboratori rivolti ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado della Piana di Lucca. L’associazione Di.Te., il cui presidente Giuseppe Lavenia psicologo-psicoterapeuta e docente universitario, considerato tra i massimi esperti di dipendenze tecnologiche e cyberbullismo, organizza infatti alcuni workshop che rappresentano una importante opportunità per gli studenti, per esplorare percorsi formativi e professionali e ricevere informazioni utili per le loro future scelte scolastiche e lavorative. I laboratori saranno volti, tra l’altro, a sviluppare un percorso di riflessione sul futuro scolastico e lavorativo, a favorire l’utilizzo funzionale delle nuove tecnologie negli apprendimenti curriculari, a divenire consapevoli delle proprie capacità e ad accrescere la conoscenza di strumenti per la ricerca di lavoro e di informazioni. I laboratori sono gratuiti ma è necessaria l’iscrizione, da effettuarsi online. Per tutta la giornata di sabato saranno aperti anche gli stand informativi dove scuole e istituti forniranno dettagli sulla loro attività.