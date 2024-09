A Murabilia anche Damiano Carrara. Per tre giorni “Uno sguardo verso il cielo“

Conto alla rovescia verso Murabilia, la mostra mercato del giardinaggio di qualità e della cultura del verde al via venerdì, sulle Mura di Lucca con i migliori espositori ed esperti del mondo del giardinaggio internazionale. Il tema quest’anno è “UP – uno sguardo verso il cielo”, con l’intento di porre l’attenzione sull’importanza degli alberi, mentre il fiore protagonista sarà la Dalia. Organizzata da Lucca Crea (società che ogni anno realizza il Festival Lucca Comics & Games) insieme al Comune di Lucca, proseguirà anche sabato e domenica sulle Mura tra il Baluardo San Regolo e il Baluardo La Libertà. La mostra mercato fra le più importanti d’Italia, conta quest’anno oltre 200 gli espositori, fra vivaisti, artigiani e settore gastronomia, più del 50% vengono da tutta Italia e dall’estero (in particolare Francia, Slovenia e Germania) con rarità botaniche e tante novità. Tanti ospiti internazionali, tra i quali è stato annunciato anche lo chef Damiano Carrara, 13 mostre ed esposizioni tematiche, oltre 40 appuntamenti in tre giorni tra incontri e conferenze. Già disponibile la prevendita on line dei biglietti per evitare file alla cassa, attraverso i portali web www.murabilia.com.