A Lucca: Le Sughere. I tre profeti di Paolo Vezzosi - Incontro con l'Autore

Dopo il lungo periodo di interruzione per la stagione estiva, riprende l’attività dei salotti artistico-letterari a Villa Le Sughere in via Conti 15 al Marginone di Altopascio. Il via è dal prossimo venerdì, 20 ottobre, alle 19.30, con la presentazione del libro di Paolo Vezzosi: “I tre profeti. Solo i folli, i profeti, i sognatori e gli eretici possono cambiare il mondo” (Il Molo).

Nel libro si parla di tre uomini: David Lazzaretti, Adriano Olivetti e l’imperatore Adriano, apparentemente così diversi, ma anche così uguali in quella ricerca di un armonico equilibrio fra i valori materiali e quelli spirituali. Uomini misteriosi e carismatici che, come fari indicano nuove strade capaci di risvegliare quella dimensione spirituale che si era affievolita o messa da parte. Tre eretici anticonformisti, tre profeti che cercano di costruire un mondo migliore, ribellandosi allo status quo.

Vezzosi è nato a Fucecchio (Firenze) nel 1961 e vive a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Laureato in Scienze Politiche a Pisa, con curriculum sociologico. Ha scritto I tre profeti e I tre viaggiatori, oltre a diverse poesie inedite. Ama la lettura, il teatro, ha frequentato il Piccolo Teatro della Versilia e ultimamente è presente anche nel salotto artistico-letterario “Le sughere” di Altopascio.

L’incontro, ad ingresso libero, è introdotto dall’organizzatore e scrittore Franco Donatini, a cui seguiranno le letture a cura di Stefania Maffei e Massimiliano Barsotti con interventi di Ilaria Centoni e Marcello Lazzeri.