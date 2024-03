A lezione di “riciclo“. La visita alla Lucart

È stata la Lucart, nei giorni scorsi, ad accogliere nella sua azienda di Borgo a Mozzano i ragazzi della IVB indirizzo professionale servizi commerciali per la web community dell’istituto Pertini. Gli studenti stanno partecipando al più ampio progetto Ambientiamoci, organizzato dal Centro di Cultura di Lucca dell’università Cattolica, da anni in prima linea nella sensibilizzazione e nelle azioni attive verso la protezione della tutela ambientale in un visione integrale dell’ecologia. Il progetto prevede sia giornate di formazione e di confronto in classe sia di produzione di materiali e di buone pratiche, ore di laboratorio ma anche uscite didattiche sul territorio. Con passione, professionalità e utilizzo di un linguaggio chiaro, si è parlato di economia circolare e degli obiettivi raggiunti dall’azienda negli ultimi anni al riguardo. A un primo momento didattico, è seguita l’osservazione pratica dei meccanismi che garantiscono tale processo.

Nello specifico, è stato utilizzato l’esempio del riciclo del tetrapak. L’azienda, partendo proprio dall’osservazione della natura, è riuscita a riprodurre anche a livello industriale un sistema virtuoso, in cui ciò che è scarto per un ciclo produttivo o di consumo diviene nuova materia prima per altri cicli produttivi, creando valore economico, sociale e ambientale. Non a caso questo ambizioso progetto lanciato nel 2010 ha preso il nome di “Natural”.

Il percorso ha lasciato i ragazzi meravigliati e incuriositi, stimolati per il loro futuro. La visita è infatti stata spunto di riflessione e motivo di suggestioni soprattutto per chi, di loro, avrà intenzione di seguire un indirizzo economico informatico. La Lucart si conferma infatti esempio illuminante e all’avanguardia per la creazione di una vera e propria rivoluzione a sostegno di un’economia sostenibile. Salute e benessere, educazione di qualità, acqua pulita e servizi igienico sanitari, energia pulita e accessibile, consumo e produzione responsabili, lotta contro il cambiamento climatico, vita sulla terra, partnership per gli obiettivi: sono questi, molti e completi, gli obiettivi dell’Agenda 20/30 per lo Sviluppo Sostenibile che l’azienda si è prefissata di seguire e attuare.

I ragazzi rielaboreranno l’esperienza, producendo riflessioni e materiali in vista della festa conclusiva, il 25 maggio.