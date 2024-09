“A lettura con tè“. Storia e tradizione attraverso i libri

Stanno acquistando sempre più rilievo gli incontri culturali del progetto "A lettura con tè" che si svolgono settimanalmente a Coreglia Antelminelli e sono promossi dalla consigliera comunale Matilde Gambogi, in collaborazione con l’assessora Lara Baldacci. Finalizzati a valorizzare la storia e la cultura locale attraverso momenti di lettura, memoria e condivisione, tra l’altro sviluppati in un’atmosfera estremamente conviviale, sono ripresi dopo un breve intervallo estivo. Su questa linea emozionale e valoriale, oltre che storica e culturale, si incentra l’appuntamento previsto per oggi alle16 al Museo della Figurina di Gesso e dell’Emigrazione di Coreglia capoluogo. Protagonista dell’incontro sarà Myriam Tognarelli, discendente del capostipite figurinaio Filippo Tognarelli che donerà al Museo un libro di ricerche genealogiche, realizzato dal padre, Julio Tognarelli, scomparso nel 2019. La presentazione sarà curata da Cristian Tognarelli.

"Si tratta di un gesto di grande valore simbolico, che intende onorare l’impegno e la passione del padre per la storia della famiglia e per il fenomeno migratorio che ha interessato Coreglia e gran parte della Media Valle del Serchio - commenta Matilde Gambogi- . Il libro, frutto di anni di ricerche, racconta le storie dei figurinai, artigiani di statuine in gesso, che partirono dalle loro terre d’origine per cercare fortuna all’estero. Un viaggio, il loro, intriso di speranza ma anche di malinconia, per il distacco dai propri cari e dalla propria terra".

Myriam Tognarelli, proveniente da Santiago del Cile, realizzerà così un sogno del padre, donando il volume delle genealogie della famiglia Tognarelli, un tributo alla memoria di Julio. Il libro rappresenta un condensato di valori, appartenenza e identità, fondamentali per comprendere a fondo il fenomeno dell’emigrazione, che ha segnato la storia della comunità di Coreglia.

Fiorella Corti