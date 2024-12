A gennaio al via il secondo lotto

Prenderanno il via a gennaio

i lavori del secondo lotto per

il recupero funzionale dell’edificio e dell’area esterna del ‘Circolo OASI’ di Pieve

San Paolo, che per diversi anni ha ospitato un circolo ricreativo in modo che

la struttura possa riaprire a primavera.

Con il secondo lotto di opere, per un importo di 69.000 euro, saranno realizzate nuove infrastrutture per la rete idrica, che sarà allacciata all’acquedotto pubblico, ed anche per la rete fognaria con l’allaccio alla pubblica rete di scarico delle acque grigie. Saranno adeguati gli spazi interni ad uso cucina.

Per quanto riguarda l’esterno è prevista la sistemazione dell’area a verde e

la riqualificazione dell’illuminazione

del parcheggio. "Questa struttura, che per diversi anni ha ospitato un circolo ricreativo, riveste un ruolo di fondamentale importanza per le attività di aggregazione sociale per la frazione di Pieve San Paolo - afferma il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Matteo Francesconi - . Per questo motivo dopo la realizzazione del primo lotto, ora procederemo con una seconda tranche di lavori, al recupero dell’immobile e delle sue aree esterne con una serie di interventi migliorativi".

Con il primo lotto di lavori, per un importo di 80.000 euro è stato rifatto l’impianto di climatizzazione invernale ed estiva, si è proceduto all’adeguamento e alla manutenzione dell’impianto elettrico dell’edificio e alla realizzazione di un bagno unico per l’utenza idoneo all’accesso di persone con disabilità motorie.

