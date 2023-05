A Fornaci la nuova casa per “L’Arca della Valle“

L’Arca della Valle ha una propria sede. Si trova a Fornaci in viale Cesare Battisti al civico 22 nei locali messi a disposizione da KME ed è stata da poco inaugurata, alla presenza delle autorità e soprattutto dei tanti volontari che compongono questa associazione che da tanti anni opera al servizio degli animali in difficoltà. Se tanta strada in questi anni è stata compiuta lo si deve anche alla compianta Franca Bonsignori che è venuta a mancare troppo presto e che è stata la fondatrice oltre che la presidente di questo sodalizio. A lei è stata dedicata nella nuova sede una targa commemorativa scoperta dal presidente Purini insieme alle volontarie dell’Arca della Valle e con la presenza della famiglia. All’inaugurazione anche la prima cittadina di Barga, Caterina Campani e il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini oltre che il comandante della stazione CC di Fornaci, Michele Gambone.

Campani ha consegnato ai componenti dell’Arca della Valle una pergamena di ringraziamento per il grande impegno portato avanti in tutta la Valle del Serchio in difesa degli animali che soffrono. Un esempio, quello dell’Arca della Valle, è stato detto, da seguire e da sostenere anche con donazioni e contributi che servono a portare avanti le tante attività ed a comperare il cibo per gli animali.