A Fashion in Flair strenne natalizie made in Italy

L’appuntamento è in città nei giorni di venerdì sabato e domenica 13, 14 e 15 dicembre per l’edizione Fashion in Flair – Regalo di Natale 2024. Anche quest’anno la manifestazione, organizzata in cooperazione con l’amministrazione comunale di Lucca, si veste di Natale e si inserisce nel suo clima di luci, colori e musiche per rendere ancora più protagonisti gli espositori artigiani, con prodotti unici ed originali. Villa Bottini si riempirà di proposte regalo di qualità per tutta la famiglia, gli amici e i colleghi. Idee regalo come cosmetici naturali, profuma ambiente, accessori moda, gioielli e bijoux, scarpe su misura, papillon, sciarpe e cappelli, profumi per la persona e oggettistica per la casa. E ancora, proposte abbigliamento donna-uomo-bambino per la festa di capodanno e per iniziare il 2025 in grande stile. E’ a ingresso libero con il sostegno della Fondazione Bml e della Regione.