A Coreglia torna la Befana. Scenderà dal campanile

COREGLIA ANTELMINELLIA Coreglia Antelminelli la Befana arriva… dal campanile! Domenica 5 gennaio, dalle 19 a Coreglia capoluogo, si terrà la grande festa per l’Epifania, un evento ricco di tradizione e di graditi ritorni. Dopo diversi anni, infatti, la Befana - insieme ai Befanotti - scenderà nuovamente dal campanile regalando a tutti i presenti, soprattutto ai più piccoli, uno spettacolo emozionante e unico nel suo genere. Tutt’intorno, per l’intera serata, sarà possibile condividere momenti di festa tutti insieme: dalla degustazione di prodotti tipici con stand enogastronomici ai tradizionali canti di questua. La serata avrà inizio alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici con piatti tipici locali. Per tutta la serata, le vie del paese saranno animate dai canti di questua, a cui parteciperanno i gruppi locali. Alle 22.30, l’attesa protagonista, la simpatica vecchietta con la scopa, insieme ai suoi befanotti, scenderà dal campanile della chiesa di San Michele, per atterrare in piazza del Comune. La festa proseguirà al Teatro A. Bambi, dove si terrà la premiazione del miglior gruppo di Befane e Befanotti e l’intrattenimento per i più grandi con una e vera e propria festa.