A colloquio con Paolo Milone su “L’arte di legare le persone“

Oggi pomeriggio alle ore 17 nella sede della Fondazione Mario Tobino (ex manicomio di Maggiano) è in programma un nuovo appuntamento della rassegna Campa Cavallo.

Paolo Milone (nella foto) dialoga su “L’arte di legare le persone” (Einaudi) insieme a Elisa Cerrai (medico psichiatra, Responsabile SerD Lucca). A moderare l’incontro sarà Marco Amerigo Innocenti.

Quante volte parliamo dei medici come di eroi, martiri, vittime... In verità, fuor di retorica, uomini e donne esposti al male. Appassionati e fragili, fallibili, mortali. Paolo Milone ha lavorato per quarant’anni in Psichiatria d’urgenza, e ci racconta esattamente questo. Nudo e pungente, senza farsi sconti. Con una musica tutta sua ci catapulta dentro il Reparto 77, dove il mistero della malattia mentale convive con la quotidianità umanissima di chi, a fine turno, deve togliersi il camice e ricordarsi di comprare il latte. Tra queste pagine cosí irregolari, a volte persino ridendo, scopriamo lo sgomento e l’impotenza, la curiosità, la passione, l’esasperazione, l’inesausta catena di domande che colleziona chiunque abbia scelto di "guardare l’abisso con gli occhi degli altri".

L’ingresso all’evento è gratuito. “Campa cavallo“ è anche un podcast disponibile su Spotify e YouTube.

La rassegna “Campa Cavallo” è organizzata da Fondazione per la Coesione Sociale, Azienda USL Toscana Nord Ovest, Fondazione Mario Tobino, CREA cooperativa sociale e Centro Studi e Ricerche Lippi Francesconi; in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Carnevale di Viareggio.