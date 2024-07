A Cesca il premio “Massimo Troisi”

Ancora un successo per l’attore comico lucchese Matteo Cesca. Nei giorni scorsi, infatti, il popolarissimo personaggio del mondo dello spettacolo si è aggiudicato il 1° premio quale “Migliore attore comico della XXIV edizione del Premio Massimo Troisi”. Un traguardo importante per un riconoscimento altrettanto prestigioso che è stato consegnato nelle mani di Cesca nell’ambito della kermesse organizzata dalla città di San Giorgio a Cremano – di cui Troisi era originario – e finanziata dalla Regione Campania presso Villa Bruno. Un ennesimo traguardo per Matteo Cesca, che sempre con distinguibile senso ironico si definisce "comico bravino ma nulla di che" e che invece si è fatto conoscere, sia a livello locale che nazionale, per la sua comicità straripante e apprezzata dal pubblico.

Sul premio appena ricevuto, Cesca è sincero: "Devo dire la verità, non me lo aspettavo e dunque è stata una bella sorpresa; il luogo dove è avvenuta la premiazione è fantastico, ottima l’organizzazione; di fatto avevo partecipato al concorso che prevedeva un provino oppure l’invio di un video; la commissione esaminatrice era composta anche dai noti comici “Ale e Franz”; nella prima serata di preselezione mi sono piazzato nei primi 14, poi nella semifinale nei primi 4 e poi... la bella sorpresa di essere arrivato primo".

Nonostante il successo che Cesca si è guadagnato, l’attore comico lucchese non nasconde la profonda soddisfazione: "Al concorso partecipavano diversi attori comici napoletani, bravi peraltro - afferma Cesca - e avevo messo nel conto che, nei loro confronti, dal momento che giocavano in casa, potesse esserci una sorta di benevolenza; aver vinto, quindi, mi restituisce una grande soddisfazione mista al fatto che partecipare a un premio intitolato a Massimo Troisi, mi inorgoglisce: io sono stato un suo fan sfegatato, l’ho apprezzato molto, era bravissimo". Tra l’altro, anche secondo il sindaco della città campana, si è trattato "di un’edizione straordinaria che ha visto la presenza di illustri ospiti, da Nicola Piovani a Teresa De Sio fino alla presenza, premiata con il premio alla carriera, di Leo Gullotta".

Il riconoscimento a Cesca, in un panorama di presenze di alto livello, dimostra ancora una volta il talento del giovane attore lucchese che, tra l’altro, oggi in seconda serata sarà presente con una sua performance nella prima puntata di “Zelig Lab” in onda su Mediaset Infinity e Italia 1 con un’ulteriore presenza il prossimo 9 luglio. E per il futuro lucchese dell’attore comico? "Presto mi vedrete in lucchesia con appuntamenti e spettacoli durante l’estate - conclude Cesca - ho aspettato un po’ visto che la stagione tendeva a tardare, ma ormai ci siamo".

Maurizio Guccione