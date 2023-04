A Capannori il ‘garage‘ dei vip: "Personalizziamo le loro auto di lusso"

Le immagini dell’incidente hanno fatto il giro del mondo e il video è diventato virale. Nel terribile impatto del suv del noto calciatore Ciro Immobile con il tram, qualcuno ha scoperto un particolare che...parlava lucchese. Un colore diverso sotto quello che appariva in superficie. Una tecnica che si chiama car wrapping e che è eseguita da pochissimi artigiani. Uno di questi è Gaetano Noto, originario di Caserta, da anni in Lucchesia. Il suo garage nei pressi di Santa Margherita è frequentatissimo da calciatori famosi. Il campione della Lazio e della Nazionale è stato uno dei tanti.

"Dalle immagini del sinistro e dai video che mi hanno inviato moltissimi suoi colleghi, ho riconosciuto subito l’auto e il lavoro fatto da noi, io e mio figlio – racconta l’imprenditore, – gli auguro di rimettersi presto. L’idea è nata cinque anni fa. Stendiamo una pellicola adesiva per cambiare colore alla macchina ma il più delle volte è per personalizzarla, con decalcomanie o altro. I calciatori sono i clienti migliori, non hanno problemi economici e quindi il business funziona, (anche se è un lavoro certosino), ma hanno tempi di attesa limitati, diciamo così. Ad un cliente, per così dire normale, gli puoi dire di ripassare dopo qualche giorno. I vip non vogliono attendere e spesso per noi non ci sono feste o riposi". Nomi famosi hanno solcato il "Garage 98", questo il nome, con una stanza diventata museo, con tutte le maglie lasciate come ricordo.

"Abbiamo avuto Higuain, Ribery, Koulibaly, l’altro ex napoletano Mertens, capitan Di Lorenzo, lucchese tra l’altro, Di Marco dell’Inter, Kessiè del Barcellona. Sono diventato amico dell’ex milanista il quale mi aveva pure invitato a vedere il Clasico, Barcellona-Real Madrid, ma non sono potuto andare. Ora spero mi presenti Lewandosky".

Massimo Stefanini