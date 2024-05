“70 anni di cinema e tv“, apre la mostra. Le foto esposte, in vendita per beneficenza

Porte aperte da oggi per la grande mostra sui “70 anni di cinema e tv a Lucca“ promossa dal Lions Club Lucca Host e dall’associazione Lucchesi nel Mondo con il sostegno de La Nazione ed ospitata nella Casermetta della Compagnia Balestrieri sulle Mura urbane.

In esposizione decine di immagini dell’archivio storico di Foto Alcide, con attrici, attori, set cinematografici a partire dal 1952 con “La provinciale“ fino alle riprese del film di Peter Greenaway da poco terminate in città; inoltre, tantissimi manifesti originali dell’epoca messi a disposizione da Alessandro Orsucci come quelli di "Giovani mariti", "Il marchese del Grillo" o anche "La dolce vita" in omaggio al centenario della nascita di Marcello Mastroianni.

Tutte le fotografie sono in vendita al costo di 25 euro e il ricavato sarà poi devoluto al Villaggio del Fanciullo. Per prenotarle basterà recarsi a Foto Alcide in via Mazzini dove, al termine della mostra, sarà possibile ritirarle. Dunque anche un’importante scopo benefico e sociale. La mostra resterà aperta da oggi e fino a domenica prossima in orario 17.00-19.00 e poi dopo cena dalle ore 21.00 alle ore 23.00.

Cristiano Consorti