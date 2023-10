27^ Mostra delle Vetrine di Porcari, Street Art in Vetrina

Sarà la street art, come da noi anticipato, il tema della 27^ edizione della Mostra delle vetrine di Porcari in programma oggi. L’evento, organizzato dall’associazione Porcari Attiva, dai commercianti, con il patrocinio del Comune, è diventato ormai una tradizione. Sono 19 i negozi che hanno partecipato. Gli allestimenti, quindi, proporranno l’omaggio all’arte, quella figurativa e quella stratta. Come funziona. La giuria è popolare. Nel senso che saranno i cittadini ad esprimere il loro voto. Dove? In sala consiliare. Il Municipio di piazza Orsi, infatti, domenica sarà eccezionalmente aperto dalle 10 alle 18 per questa particolare votazione. Chi non avesse il tempo o la possibilità di ammirare tutte e 19 le vetrine in concorso, potrà farsene un’idea attraverso le foto presenti nella sede del consiglio comunale.

Ma.Ste.