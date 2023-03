Alla “Salana“ magica reunion della band Stereo88

Gli Stereo88

Capannori (Lucca), 23 marzo 2023 – Nella serata di giovedì 23 marzo all’ostello "La Salana" a Capannori torna sulle scene dopo ben 7 anni di stop, la band "Stereo88".

La compagine, nata come quartetto rock nel 2000, e fortemente presente, soprattutto fra 2000 e il 2005, sulla scena musicale “inedita” lucchese, darà vita ad una “reunion” in un set acustico appositamente preparato per l’occasione, nel quale saranno eseguiti diversi brani dell’album “Solo di domenica“ nonché alcune cover significative per il gruppo.

La line up vede, ad oggi, Giovanni “Nanni” Allegrini alla voce e chitarra acustica, Giacomo “Tito“ Pierotti alla chitarra acustica e cori, e Arminio Romei alla batteria. Nella creativa cornice della “Salana” a Capannori, sarà pertanto possibile cenare con ottimi prodotti del territorio (gradita prenotazione) prima dell’inizio del concerto, previsto alle ore 21.30.

“La riunione del gruppo è avvenuta da poco - così la band - , e stavamo sempre riorganizzando le idee, per cui quando è arrivato questo ingaggio siamo rimasti inizialmente perplessi, poi la voglia di cantare le nostre canzoni di fronte ad amici vecchi e nuovi dopo tanti anni, ci ha fatto rompere gli indugi. Siamo emozionati e felici di farlo in acustico per dare risalto alla sostanza, anche se con una punta di amarezza perché Pepi Chelotti, componente storico del gruppo, non sarà presente alla reunion, per motivi personali, ma i rapporti con lui sono comunque ottimi“.