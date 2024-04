Panariello e Masini a Mont’Alfonso sotto le stelle. Al via le prevendite

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 23 aprile 2024 - Giorgio Panariello e Marco Masini sono pronti a tornare insieme sul palco, per una nuova sfida fra battute e canzoni che attraverserà l’Italia durante l’estate. La “strana coppia” sarà in scena mercoledì 7 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle. I biglietti - posti numerati a sedere, da 29,40 a 64,40 euro, compresi diritti di prevendita - sono disponibili dal 23 aprile sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana saranno disponibili anche i biglietti riservati a persone con disabilità. Info www.montalfonsoestate.it. “Panariello Vs Masini – Il Ritorno” arriva sulla scia del successo del primo tour che ha visto Panariello e Masini girare tutta la Penisola nel corso del 2023. E a grande richiesta sono adesso pronti per riabbracciare il loro pubblico, per oltre due ore di spettacolo. RTL 102.5 è media partner ufficiale del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Concerto Music e Momy Records. Birindelli Auto è automotive partner del tour. Lo spettacolo di Giorgio Panariello e Marco Masini va ad aggiungersi ai già annunciati live dei Musici di Francesco Guccini (30 luglio, Fortezza delle Verrucole), Antonello Venditti (3 agosto, Fortezza di Mont'Alfonso), Inti-Illimani (5 agosto, Fortezza di Mont’Alfonso), Rita Marcotulli (15 agosto, concerto all’alba, Fortezza di Mont'Alfonso), Paolo Ruffini (“Io? Doppio! Politicamente corretto”, 17 agosto Fortezza di Mont'Alfonso), Roberto Vecchioni (20 agosto, Fortezza di Mont'Alfonso) e alla conferenza spettacolo di Paolo Crepet, (8 agosto, Fortezza di Mont'Alfonso). Altri importanti ospiti sono in arrivo. Info tel. 0583 641007 – www.montalfonsoestate.it - www.turismo.garfagnana.eu – www.castelnuovogarfagnana.org e sui canali social del festival. Giorgio Panariello nasce a Firenze ma è versiliese di adozione. Comico, attore, presentatore con il suo talento, la sua carica espressiva, il trasformismo, del quale è maestro, si divide tra teatro, cinema, televisione ma anche libri, pubblicità e radio. Nel 2024 ha vinto la quarta edizione di “LOL – Chi ride è fuori”. Marco Masini ha pubblicato nel 1990 “Marco Masini”, l’omonimo primo album dell’artista toscano che nel corso degli anni ha pubblicato undici album in studio rimasti nel cuore degli italiani. Indimenticabili anche singoli come “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “Ci vorrebbe il mare”, “L’uomo volante”, “Raccontami di te” o, ancora, “Spostato di un secondo”. Mont’Alfonso sotto le stelle nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG, LEG, e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca. Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso.

