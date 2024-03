Lucca, torna VerdeMura: la grande fiera del giardinaggio

Lucca, 12 marzo 2024 – Torna a fiorire la primavera di Lucca con VerdeMura venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 aprile. Alla 15esima edizione, VerdeMura è la prima grande fiera italiana ad aprire ufficialmente la stagione delle più importanti mostre mercato italiane, dedicate al giardinaggio e la più importante in Toscana (insieme a Murabilia che si tiene in settembre) e vi aspetta quest’anno con 170 espositori nazionali e stranieri: vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l’orto, prodotti artigianali di eccellenza, prodotti tipici e di gastronomia, in un’edizione grandiosa dedicata al tulipano.

VerdeMura è parte della Lucca Crea Spring, gli eventi che accolgono la primavera, realizzati da Lucca Crea (società che organizza il festival Lucca Comics & Games) insieme al Comune di Lucca. Dopo il successo della passata edizione si rinnova la formula dei due weekend ricchi di appuntamenti e dedicati alle passioni che ci animano, insieme a Lucca Collezionando, il festival del fumetto vintage pop che si terrà sabato 23 e domenica 24 marzo al Polo Fiere di Lucca.

Ponte ideale fra le due manifestazioni il tulipano, fiore simbolo di questa edizione di VerdeMura, che viene ricordato anche a Lucca Collezionando, con un tributo al personaggio dei cartoni anni ‘80 “Sandy dai mille colori”: una maghetta che, con una bacchetta a forma di tulipano opera meravigliose magie a tema floreale (oggetto di un incontro sabato 6 aprile alle 18).

L’accoppiata VerdeMura e Lucca Collezionando è vincente ed è già possibile comprare il biglietto per visitare entrambe le manifestazioni con un forte sconto: acquistando infatti il biglietto di ingresso di una delle due manifestazioni sarà possibile visitare anche l’altra con solo 4 euro, i biglietti sono già disponibili dalla biglietteria on line www.ticketone.it/artist/verdemura/