La scommessa di Collezionando. Due giorni di festival vintage pop

Una delle passate edizioni di Collezionando che torna questo fine settimana

Lucca, 22 marzo 2023 - E’ il primo evento a spalancare le porte alla primavera e, quindi, alla stagione turistica per antonomasia: Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e ai mondi del fantastico, questo week end (25 e 26 marzo) al Polo Fiere, per tuffarsi un giorno nell’atmosfera pop degli anni ‘70, ‘80 e ’90. Il festival, organizzato da Lucca Crea (società che realizza Lucca Comics & Games), al Polo Fiere quest’anno cresce fino a sfiorare i 100 espositori: il pubblico troverà i marchi dei grandi editori di fumetto (tra cui StarComics, Edizioni BD-JPop, Panini, Bonelli etc…), le fumetterie, i rivenditori di tavole originali e di giochi da tavolo e giocattoli. L’area espositiva si amplia di oltre 1200mq rispetto al 2022. Un weekend alla riscoperta del vintage da collezione italiano, europeo, americano e giapponese. Da sottolineare anche il forte incremento dell’offerta di tavole originali, un mercato incredibilmente florido e vivace, che mette a disposizione degli appassionati tante rarità, grazie alla presenza in fiera dei migliori rivenditori, dei collezionisti, di gallerie e associazioni che celebrano l’emozione di poter avere un “pezzo originale” in casa propria. Ben sei le mostre che si possono visitare all’interno del Polo Fiere, a partire da...