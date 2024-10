Vent’anni di note al Palasport. La musica nel segno dei fumetti

di Iacopo Nathan

Tantissimi appasionati da tutto il mondo, fumetti, giochi, carte, mostre e non solo. Ma Lucca Comics & Games, da ormai oltre 20 anni, vuol dire anche grande musica con il grande Main Stage dell’area Palasport. L’apertura della rassegna sarà affidata ai Sick N’ Beautiful il 30 ottobre, giorno in cui anche i Timoria porteranno sul palco lo storico concept album ’Viaggio Senza Vento’, primo disco d’oro dell’Indie Rock italiano, accompagnati da tanti amici ’guerrieri’ di una vita, tra cui Cristiano Godano, Enrico Zapparoli, Cristina Scabbia, Francesco Moneti, Frankie Hi-NRG, Andrea Rock, il disegnatore Andrea Manfredini e Andrea Guglielmino.

A seguire, il concerto serale dei Galactic Empire (nell’immagine a fianco), la più importante cosplay heavy metal tribute band di John Williams della galassia. Rimanendo in ambito rock ci sarà la band finlandese Lordi il 31 ottobre, giornata in cui si esibiranno anche gli Slug Gore con il loro ’mostruoso’ sound e i Fulci, band ispirata ai celebri film horror di Lucio Fulci. Il 1 novembreGiorgio Vanni& I Figli di Goku con special guest Ammiraglio Max. Il Capitano ha scelto Lucca per presentare il nuovo album insieme a Sony Music. Tornano le magiche Winx, per festeggiare i 20 anni dello show Winx Live & Cosplay Show.

Il 2 novembre, oltre all’acclamato K-Pop Contest a cura di KST - Kpop Show Time, riflettori puntati sul concerto-evento per la celebrazione i 20 anni dell’area tematica del festival: ’Vent’anni e poi’. Un evento (sul main stage alle 21) che riunirà i più grandi artisti: da Cristina D’Avena, a Giorgio Vanni e Max Longhi, da Enzo Draghi, a I Cavalieri del Re, passando per il maestro Vince Tempera, Oliver Onions, Douglas Meakin dei Superobots e Rocking Horse, Melody Castellari de Le Mele Verdi, Mauro Goldsand, Stefano Bersola, I Raggi Fotonici, gli Animeniacs Corp., La Mente di Tetsuya, Carlo Vik dei Cialtroni Animati, Ailar e il Supremo dei Miwa, Amuro David e Alex Katsura dei Bishoonen, Fabio e Jonathan dei Banana Split, Paolo Gualdi de La Flotta di Vega, Andrea Lucchi (Poveri di Sodio), Stefano Salerno della Bim Bum Bam Band, Massimiliano Poggi e le Kimagure.

Domenica 3 ’Sanremo Fantasy’, l’Anime Vocal Contest, seguito da un tuffo nel mondo Disney con il gruppo vocale ArteMuse. E ancora Cristina D’Avena in Parole e Magia, accompagnata dal gruppo D’Avengers.