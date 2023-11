Si canta e si balla con super-Cristina e gli Oliver Onions

Non mancherà la grande musica ad infiammare e rendere ancora più speciale l’edizione 2023 di Lucca Comics & Games. Gli show tornano a infiammare il festival proprio dove tutto ebbe inizio, nel piazzale del Palatagliate dove il programma Music si presentò ormai 19 anni fa. Tutti i concerti saranno in una maxi area all’aperto, che potrà ospitare oltre 4000 persone, con accesso gratuito per tutti i possessori di biglietto per Lucca Comics & Games.

Inizialmente i concerti si sarebbero dovuti tenere in un nuovo spazio al chiuso, chiamato Music Tent. Visto il mancato allestimento della tenda per problemi logistici, Lucca Comics & Games ha deciso di rimborsare tutti coloro che avevano già acquistato i biglietti per i concerti serali. Da oggi fino al 30 novembre sarà attivo il procedimento di rimborso. A chi ha acquistato online sarà automaticamente riaccreditato l’ammontare speso tramite bonifico, mentre chi ha acquistato il biglietto presso uno dei punti vendita Ticketone potrà fare richiesta di rimborso (entro il 30 novembre) tramite il modulo presente su https:www.rimborso.info. Inoltre, per ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel progetto, Lucca Comics & Games intende riconoscere un abbonamento omaggio di due giorni per l’edizione 2024, ritirabile all’acquisto dei biglietti nel periodo di emissioni degli Early Bird 2024.

Occhi puntati sul grande concerto del 3 novembre, alle ore 21.30, per 19632023 – 60 anni con gli Oliver Onions. Una vera e propria celebrazione dei tanti traguardi raggiunti dai fratelli Guido e Maurizio De Angelis, veri e propri maestri e icone delle colonne sonore del cinema. Sul palco, insieme al duo saliranno moltissimi amici del gruppo, a rednere ancora più indimenticabile il concerto. Da Franco Nero a Giancarlo Giannini, passando per Michele Zarrillo, Amedeo Minghi Paolo Vallesi, Moreno Il Biondo, Omar Fantini e gli ANIMEniacs. Doppio appuntamento nella giornata di oggi, si parte alle 18 con il Tim Burton Show della The Spleen Orchestra, band che come nessun’altra sa raccontare lo spirito di Halloween. Dalle 21 invece Spirits of folk, con: Myrkur, Gens D’Ys, Andrea Rock & The Rebel Poets, Arthuan Rebis.

Cambio di registro domani con l’irriverente Ruggero de ’I Timidi’, che festeggerà a Lucca i suoi 10 anni… timidi col suo Ruggero Cringe Party, seguito dal violino di Lucia La Rezza che regalerà come d’abitudine una miscela esplosiva di metal e classicità, appuntamento alle 18.45. Alle 20.30, invece. Battle of Empires. Con: Galactic Empire, Wind Rose, Sick‘n Beautiful, Lucia La Rezza.

Sabato 4 novembre alle 21.30 Sognando Creamy, un delicato viaggio fatto di emozioni e musica che parte da Yu e arriva a Creamy, facendoci entrare nel mondo creato da Kazunori Itō e Yuko Kitagawa, affidato alla voce di Cristina D’Avena che per la prima volta, accompagnata da una band rock e da un ensemble appartenente al conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, ci farà riascoltare le canzoni del celebre anime. Il 5 novembre tornerà il tradizionale appuntamento con l’Anime Vocal Contest, la gara dedicata al fantasy pop. Per essere informati in tempo reale su eventi e novità sono sempre consultabili il sito di Lucca Comics & Games e la nuova app del festival.