Turismo, ponte Ognissanti: boom di prenotazioni in Toscana grazie al Lucca Comics

Firenze, 27 ottobre 2022 – Sarà un fine settimana ottimo per il turismo toscano. “Il record di biglietti venduti al Lucca Comics ha dato una spinta fortissima all'occupazione delle strutture ricettive nei territori che vanno da Massa e la Versilia verso Lucca, Montecatini, ma anche Pistoia”. A dirlo è Daniele Barbetti, presidente di Federalberghi-Confcommercio Toscana. A questa ondata di presenze per la fiera internazionale del fumetto, si aggiungono a Chianciano Terme gli Stati generali del turismo e in generale il bel tempo che favorisce anche un'alta affluenza di turisti delle città d'arte. Il cambio favorevole euro dollaro favorisce anche l'arrivo di turisti dagli Stati Uniti. “Siamo in una convergenza favorevole, fermo restando un quadro che vede un'inflazione reale più alta del 10 per cento e una dinamica delle bollette per la quale negli ultimi quattro mesi si è speso quanto si era speso in quattordici mesi tra fine 2018 tutto il 2019”, sottolinea Barbetti.

Che Lucca sia la meta favorita per questo Ponte di Ognissanti lo conferma anche un'indagine di Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanze, che in testa alla top 30 delle destinazioni più amate dagli italiani mette proprio la città toscana, dove si alloggerà mediamente 3 giorni e si spenderanno mediamente, a notte, 130 euro per l'alloggio. Dopo Roma, segue Firenze, al terzo posto, con 4 pernottamenti e una spesa di 147 euro a notte, quindi Pisa, al sesto posto, con un pernottamento e 95 euro di spesa per l'alloggio. All'undicesimo posto un'altra toscana, Viareggio, quindi Montecatini Terme, al dodicesimo posto, Siena al quindicesimo. Ventesima in classifica è Livorno, quindi Saturnia, ultima destinazione toscana della top 30, al 28esimo posto. La nostra regione è la più rappresentata nella classifica con otto mete in totale.