Lucca Comics & Games, “Collezionando” si presenta: Vianello e Natangelo ospiti al Polo Fiere

Lucca, 3 novembre 2024 – E’ un piccolo gioiello per gli appassionati di fumetti (ma anche di giochi), una manifestazione che non fa grandi numeri (anche volutamente: per quelli funziona benissimo Lucca Comics & Games), ma che permette una fruibilità più rilassata. “Collezionando”, festival “vintage-pop, sul fumetto e i mondi del fantastico torna sabato 22 e e domenica 23 marzo 2025 al Polo Fiere di Lucca, per la sua ottava edizione.

L’evento, organizzato da Lucca Crea (la stessa società che realizza Lucca Comics & Games), in collaborazione con il Comune di Lucca è stato presentato a partire dal manifesto della nuova edizione, l’ottava, realizzato da Alice Milani.

La presentazione del poster, con il curatore della manifestazione Dario Dino Guida e il giornalista Rai Riccardo Corbò, ha dato il via al percorso verso Collezionando 2025. Riguardo agli ospiti ne sono stati annunciati due: Lele Vianello (storico collaboratore di Hugo Pratt per Corto Maltese) e Mario Natangelo (uno dei più importanti vignettisti satirici contemporanei).