Lucca Comics, che prevendite: raggiunta quota 155mila ticket

Lucca, 20 settembre 2022 - ​Vanno avanti alla grande le prevendite online per i biglietti di “Lucca Comics & Games 2022“. In totale sono già stati venduti oltre 155mila biglietti, spalmati nelle cinque giornate della rassegna che si terrà dal 28 ottobre al 1 novembre. Numeri che salgono di ora in ora, anche se c’è da considerare il limite massimo giornaliero fissato a quota 55mila ingressi.

Come già anticipato, infatti, Lucca Comics & Games, attento alla sicurezza dei visitatori, ha deciso di adottare misure di autocontenimento nell’emissione dei biglietti: il tetto massimo di tagliandi vendibili è stato fissato a 55.000 per ogni singola giornata, rispetto a una superficie espositiva della manifestazione 2022 superiore a quella del 2019.

Qualora le condizioni generali e le normative lo permettessero, sarà comunque valutato un eventuale ampliamento di questo limite. Nel caso in cui il numero massimo di biglietti non sia raggiunto con la vendita online, sarà possibile acquistare eventuali ingressi residui anche in loco nei giorni del festival.

Al momento la data più gettonata è quella di sabato 29 ottobre con circa 52.300 biglietti venduti, seguita da domenica 30 con circa 46.700, quindi da lunedì 31 con 26.500, poi venerdì 28 ottobre con 18.200 e infine martedì 1 novembre con quasi 12mila.