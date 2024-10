La carriera di Micheluzzi in 90 tavole originali

Nella bellissima sede di Palazzo Guinigi, una mostra dedicata a un grande interprete del fumetto italiano, Attilio Micheluzzi. In circa 90 tavole originali, il percorso attraversa quasi vent’anni di un’attività straordinariamente prolifica, iniziata nel 1972 sul settimanale Corriere dei Ragazzi e proseguita senza sosta fino al 1990, anno della scomparsa dell’autore, su testate come Il Giornalino, Il Messaggero dei Ragazzi, Orient Express, Comic Art e Dylan Dog. Attraverso storie, personaggi e temi cari all’autore istriano, come l’aeronautica, il primo Novecento e una innovativa rappresentazione della donna nel fumetto, nella mostra sfilano le grandi tavole di Johnny Focus, Petra Chérie, Marcel Labrume, Roy Mann, Dylan Dog e altri grandi personaggi e vicende che hanno lasciato un segno nella storia del fumetto italiano.

Ad accompagnarle, una serie di illustrazioni e di campagne pubblicitarie che testimoniano la notevole mole di lavoro prodotta da Micheluzzi. La mostra è realizzata con MAG Broker. L’ingresso è libero come tutte le mostre, senza biglietto e braccialetto, tranne quelle dentro Padiglione Carducci e dentro Japan Town.