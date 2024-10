Il mito ’Dungeons & Dragons’ celebra 50 anni a Lucca. È stato il primo gioco di ruolo

Mostra. Ma anche iniziative e incontri e, proprio per restare legato a filo doppio con la città di Lucca, anche un’intitolazione di un sotterraneo di un baluardo delle Mura urbane. Insomma, non poteva esserci programma migliore per festeggiare i 50 anni di ’Dungeons & Dragons’, da sempre compagno di strada e di avventure di Lucca Comics & Games, il primo gioco di ruolo mai nato e che ha dato vita, nel gennaio del 1974, ad un modo tutto nuovo di giocare e usare la fantasia. Per celebrare l’anniversario d’oro di ’Dungeons & Dragons’, LC&G ha organizzato, in una location incredibilmente ricca di storia e sacralità come la Chiesa dei Servi, una mostra su D&D senza precedenti e davvero unica al mondo: ’Gateway to Adventure: 50 Years of D&D Art’. Per la prima volta, infatti, sarà esposta la magnifica Koder Collection, composta tra le altre opere d’arte e memorabilia di D&D anche da capolavori originali di Larry Elmore, Jeff Easley, Clyde Caldwell, Keith Parkinson, Brom e Todd Lockwood.

Sarà la mostra più grande al mondo dedicata a D&D. Gli spazi della Chiesa dei Servi, ottenuti solo grazie ai grandi sforzi di Lucca Comics & Games, saranno ripensati per accogliere un percorso editoriale e artistico che lascerà spazio anche all’esperienza del visitatore e al gioco giocato. Caso più unico che raro, infatti, alcune partite speciali di Dungeons & Dragons saranno giocate proprio su un tavolo ubicato nel transetto della Chiesa dei Servi. Questo tavolo speciale ospiterà partite con giocatori VIP dalle 16 alle 19 dei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre. Inoltre, per tutti e cinque i giorni della manifestazione, il tavolo sarà a disposizione in tre slot giornalieri in cui il pubblico potrà, previa prenotazione, partecipare a sessioni di gioco condotte da Dungeon Master d’eccezione, tra i quali Luke Gygax e Jeremy Crawford.

Ma, come detto, non mancherà perfino l’intitolazione in modo definitivo da parte dell’amministrazione comunale di Lucca del sotterraneo del baluardo San Paolino a Gary Gygax e Dave Arneson, i creatori di Dungeons & Dragons nel lontano 1974. Alla cerimonia, prevista la presenza, oltre alle autorità cittadine, di Luke Gygax, figlio di Gary Gygax. Dungeons & Dragons, però, non è solo gioco e collezionismo, è anche arte. A esplorare l’evoluzione artistica del gioco di ruolo negli anni saranno presenti al festival due artisti i cui tratti hanno segnato il gioco in modo profondo: Tyler Jacobson ed Erol Otus.

Inoltre, per la prima volta a Lucca Comics & Games, il pubblico del festival potrà fare la conoscenza di Alex Kammer, il direttore della celebre manifestazione di gioco americana GameHoleCon, Game Designer e Dungeon Master. Non mancheranno poi Jeremy Crawford, lead rules designer di Dungeons & Dragons e lead designer del nuovo 2024 Player’s Handbook, che torna a Lucca Comics & Games dopo 10 anni, ma anche Luke Gygax, figlio di Gary Gygax, che sarà protagonista di dibattiti e incontri sul palco Grog Live Show (padiglione Carducci).

Rai Cultura e Rai4 poi festeggiano il 50° anniversario con una puntata speciale del magazine Wonderland: ’Nella tana del drago - 50 anni di Dungeons & Dragons’ che sarà presentato in anteprima durante l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games, venerdì 1 novembre alle 19 al Cinema Centrale. Lo speciale sarà poi in onda su Rai4 lunedì 4 novembre e subito disponibile su RaiPlay.